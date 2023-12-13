В «Зените» прокомментировали слухи о желании Вендела перейти во «Фламенго»

«Вендел просил отпустить его в «Фламенго»? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.