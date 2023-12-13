«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд

«Манчестер Юнайтед» занял четвёртое место в квартете A в групповом этапе Лиги чемпионов-2023/2024, набрав всего четыре очка. Это худший результат в истории клуба.

В текущем розыгрыше команда обыграла дома «Копенгаген» (1:0) и сыграла вничью в гостях с «Галатасараем» (3:3). В других матчах «МЮ» уступил по разу датскому (3:4) и турецкому (2:3) клубам, а также дважды потерпел поражения от «Баварии» (0:1 дома и 3:4 в гостях).

«Манчестер Юнайтед» в шестой раз не вышел из группы в Лиге чемпионов. При этом в пяти предыдущих случаях клуб набирал не менее шести очков, как в сезонах 1994/1995 и 2005/2006.