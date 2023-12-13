«Убедите русских»: звезда «Зенита» потребовал трансфера

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел заявил своему агенту о твердом желании покинуть российский клуб в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает журналист Rádio Manchete Андре Луис . Газета.Ru

По словам источника, 26-летний футболист пришёл к своему агенту и сказал: «Я хочу играть за «Фламенго». Убедите русских. Я хочу трансфер прямо сейчас». Чемпионат.com