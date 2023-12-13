Андрей Ещенко: «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем

«Думаю, что «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем. Они понакупали столько иностранцев, тут тоже можно задавать вопросы — рентабельные или нет игроки. На мой взгляд, Абаскаля надо оставлять, выбрать совместное направление развития, подсказать ему. Руководство тоже новое, Абаскаль ещё молодой специалист. Совместно могут изменить ход», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.