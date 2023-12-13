Стало известно будущее Гончаренко в «Урале»

«Ребята, Гончаренко точно остается в «Урале», тут даже двух мнений быть не может. Повторюсь, я вижу, как он работает. 24 на 7! Почему мы должны с ним расставаться? Знаю его не первый год, у него в голове один футбол», — заявил Иванов.