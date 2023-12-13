Суд вынес приговор экс-директору ФК "Чайка" за подкуп арбитров

Суд приговорил экс-директора ФК "Чайка" к штрафу 1,8 млн рублей за подкуп арбитров
Судья Железнодорожного районного суда Воронежа приговорил бывшего исполнительного директора футбольного клуба (ФК) "Чайка" Олега Баяна к штрафу в размере 1,8 млн рублей, признав его виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.
"Признать виновным <...> и окончательно определить наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 1,8 млн рублей", - сказал судья.