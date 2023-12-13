Суд вынес приговор экс-директору ФК "Чайка" за подкуп арбитров

Судья Железнодорожного районного суда Воронежа приговорил бывшего исполнительного директора футбольного клуба (ФК) "Чайка" Олега Баяна к штрафу в размере 1,8 млн рублей, признав его виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.