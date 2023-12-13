Полузащитник «Ромы» обращался к шаману из-за частых травм

Саншеш обращался к шаману из-за травм. Хавбек, у которого 148 минут за «Рому», считает, что может быть проклят
Ренату Саншеш обращался к шаману из-за того, что часто травмируется.
Перед матчем между «Ромой» и «Фиорентиной» (1:1) камера TNT Sports выхватила диалог Саншеша с Жонатаном Иконе, с которым они вместе играли за «Лилль», в коридоре «Стадио Олимпико». Ренату сказал бывшему партнеру по команде: «Думаю, я проклят».
Как пишет La Repubblica, Саншеш связывает большое количество травм с тем, что на него могли наложить проклятье. В связи с этим Ренату даже обращался к шаману, но сеанс не дал результатов.
В этом сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 148 минут в 7 матчах за «Рому» и забил 1 гол. После перехода в римский клуб летом он получил уже три травмы.
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