Полузащитник «Ромы» обращался к шаману из-за частых травм

Ренату Саншеш обращался к шаману из-за того, что часто травмируется.

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Перед матчем между «Ромой» и «Фиорентиной» (1:1) камера TNT Sports выхватила диалог Саншеша с Жонатаном Иконе, с которым они вместе играли за «Лилль», в коридоре «Стадио Олимпико». Ренату сказал бывшему партнеру по команде: «Думаю, я проклят».

Как пишет La Repubblica, Саншеш связывает большое количество травм с тем, что на него могли наложить проклятье. В связи с этим Ренату даже обращался к шаману, но сеанс не дал результатов.