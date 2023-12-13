«Манчестер Юнайтед» в 5-й раз в XXI веке не вышел из группы Лиги чемпионов.

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Вчера команда Эрика тен Хага уступила «Баварии» (0:1) на «Олд Траффорд» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и вылетела из еврокубков.

«Манчестер Юнайтед» в пятый раз в XXI веке не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.