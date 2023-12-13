«Барселона» пострадает из-за последствий засухи в Каталонии.

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Ранее Женералитет Каталонии ввел ряд мер, которые позволят бороться с последствиями самой сильной за последние 100 лет засухи в регионе.

К концу ноября уровень водохранилищ во внутренних бассейнах в Каталонии составил всего 19%. Тогда руководство региона уже ввело ряд ограничительных мер – например, потребление воды на одного человека ограничили до 210 литров, а площадь орошаемых спортивных газонов снизили 200 кубических метров в месяц (это менее половины от разрешенной ранее площади). Теперь Женералитету пришлось ввести новые ограничения.

В частности, со следующей недели будет запрещено использовать души в спортивных залах и центрах. Это решение напрямую влияет на «Барселону» и другие профессиональные клубы региона.

Учитывая сложную ситуацию в регионе, исключений не будет, поэтому принятые меры затронут и профессиональных спортсменов, заявил министр по борьбе с изменениями климата Давид Маскорт в интервью Cadena SER.

На вопрос о том, смогут ли игроки «Барсы» принимать душ после домашних матчей, Маскорт ответил: «Барса» потребляет воду на стадионе «Монжуик», на базе и в других местах. «Барса» должна компенсировать воду, которую тратят на полив [газона], и экономить на душах. Это касается и «Монжуика», и клубной базы. Там потребляется очень много воды, и они обязаны сокращать потребление. Если они хотят продолжать полив полей, то должны еще сильнее компенсировать то, что потребляют».