Агент Вендела прокомментировал информацию о демарше игрока

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил о том, что информация об ультиматуме игрока «Зениту» с просьбой срочного трансфера во «Фламенго» не соответствует действительности.

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«Это все фейк, мой клиент не запрашивал информацию о трансфере. В данный момент он отдыхает в Бразилии и наслаждается отпуском. Если что-то будет, касательно новостей трансферного рынка, об этом объявят официально», — заявил агент.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2022/23. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили.