Сборная Колумбии сообщила о травме нападающего «Зенита»

«Тренерский штаб сборной Колумбии сообщает, что игрок Матео Кассьерра из российского «Зенита» не сможет присоединиться к национальной команде из-за мышечной травмы, которая мешает ему находиться в полной физической форме.



Тренер Нестор Лоренцо, его тренерский штаб и группа игроков желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления и надеются, что при следующей возможности он снова сможет стать частью сборной Колумбии», — написано в заявлении.