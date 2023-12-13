КДК РФС вынес вердикт по делу Галактионова

«Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, но он не смог принять участие, поскольку находится в отпуске. Он представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросы, все письменные материалы, в том числе интервью Пиняева. Заслушали позицию «Локомотива». КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».