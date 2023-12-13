Определились претенденты на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

В прошлом сезоне «Ман Сити» под руководством Гвардиолы стал победителем чемпионата Англии, Кубка страны и Лиги чемпионов, «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии, «Интер» выиграл Кубок страны.