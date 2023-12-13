Определились претенденты на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала тройку претендентов на награду лучшему тренеру ФИФА 2023 года.

Определились претенденты на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА
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В список вошли главный тренер Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (сборная Италии, экс главный тренер «Наполи»).

В прошлом сезоне «Ман Сити» под руководством Гвардиолы стал победителем чемпионата Англии, Кубка страны и Лиги чемпионов, «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии, «Интер» выиграл Кубок страны.

Церемония The Best FIFA Football Awards состоится 15 января в Лондоне.