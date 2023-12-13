Определились претенденты на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала тройку претендентов на награду лучшему тренеру ФИФА 2023 года.
В список вошли главный тренер Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти (сборная Италии, экс главный тренер «Наполи»).
В прошлом сезоне «Ман Сити» под руководством Гвардиолы стал победителем чемпионата Англии, Кубка страны и Лиги чемпионов, «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии, «Интер» выиграл Кубок страны.
Церемония The Best FIFA Football Awards состоится 15 января в Лондоне.