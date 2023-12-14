Клаудиньо сыграет в матче бразильских звезд против легенд «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо примет участие в выставочном матче легенд «Фламенго» с бразильскими звёздами, информирует журналист Виллиам Брум в своих соцсетях.

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Матч организует известный в прошлом футболист Зико. Игра состоится 27 декабря — именно в этот день Зико провёл свой прощальный матч за «Фламенго». С тех пор он в эту дату организует матчи звёзд.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Клаудиньо со стороны нескольких бразильских клубов, среди которых были названы «Фламенго» и «Интернасьонал».