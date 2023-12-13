«Зениту» интересен нападающий, который хочет перейти в «Фейеноорд»

«Зениту» интересен форвард Йован Миятович, но он хочет перейти в «Фейеноорд».

Как сообщает Mozzart Sport, 18-летний нападающий станет одной из двух крупных продаж «Црвены Звезды» этой зимой. За него планируют получить около 5 миллионов евро.

У Миятовича есть два варианта продолжения карьеры – «Зенит» и «Фейеноорд». Клуб из Нидерландов готов предложить около 5 млн евро, и «Црвену Звезду» устраивает такой вариант. Однако есть проблема, связанная с тем, что «Зенит» получил приоритетное право покупки этого игрока.

Mozzart Sport сообщает, что Миятович хочет перейти в «Фейеноорд», а не в «Зенит». Эти сведения подтверждает и сайт 1908.nl, близкий к «Фейеноорду». Одним из факторов является то, что российский клуб не выступает в еврокубках.