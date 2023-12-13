Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Lenta.ru
Стоимость полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна поднялась с €15 млн до €18 млн, нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерры — с €6 млн до €9 млн, хавбека самарских «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре — с €5 млн до €8 млн. RT на русском
Сильнее всего упала стоимость полузащитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Он потерял €3 млн. На €2 млн подешевели его одноклубники Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос и Ду Кейрос. Газета.Ru
Вендел, несмотря на падение стоимости, остается самым дорогим игроком РПЛ (€ 22 млн). Чемпионат.com