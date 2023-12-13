Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

Сильнее всего упала стоимость полузащитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Он потерял €3 млн. На €2 млн подешевели его одноклубники Вендел, Клаудиньо, Вильмар Барриос и Ду Кейрос. Газета.Ru