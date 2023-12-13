Футболисты «Факела» проведут три зимних сбора в Турции
В зимнюю паузу футболисты «Факела» проведут три сбора в Турции, сообщает пресс служба воронежского клуба.
9 января команда Сергея Ташуева проведет в Москве первую тренировку, а 12 января отправится в Белек.
Первый сбор «Факела» запланирован с 12 по 25 января, второй — с 29 января по 12 февраля, третий — с 16 по 25 февраля. О спаррингах в Турции пресс служба воронежцев сообщит дополнительно.
После 18 туров чемпионата России «Факел» занимает 11 е место в таблице, набрав 21 очко.