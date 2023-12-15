Украинца Судакова называют конкурентом Сперцяна за переход в «Ювентус»

Отмечается, что слухи относительно интереса «Ювентуса» к Судакову и Сперцяну набирают обороты в преддверии зимнего трансферного окна. Судакову 21 год, он является воспитанником «Шахтёра». За первую команду «горняков» украинец дебютировал в 2018 году. В нынешнем сезоне универсальный полузащитник провёл 10 матчей в рамках внутреннего первенства и забил два мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Судакова в € 18 млн.