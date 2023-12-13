Глава департамента судейства РФС отреагировал на слухи о подкупе арбитров

«Российский футбольный союз оказывал активное содействие в вопросах расследования уголовного дела «Чайки». В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, Сергей Костевич и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола. Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу как свидетели. Анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.