«Кельн» получил рекордный штраф в истории немецкой Бундеслиги

Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал «Кельн» на 595 тысяч евро за применение болельщиками пиротехники на матче чемпионата Германии с «Боруссией» из Менхенгладбаха, сообщает пресс служба клуба.

Перед началом игры, на одной из трибун вспыхнула пиротехника. Из за сильного задымления начало матча отложили более чем на шесть минут. Теперь «Кельн» обязан выплатить штраф в размере 595 тысяч евро, из которых 198 тысяч направить на усиление мер безопасности на домашнем стадионе.