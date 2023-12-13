«Кельн» получил рекордный штраф в истории немецкой Бундеслиги
Немецкий футбольный союз (DFB) оштрафовал «Кельн» на 595 тысяч евро за применение болельщиками пиротехники на матче чемпионата Германии с «Боруссией» из Менхенгладбаха, сообщает пресс служба клуба.
Встреча 8 го тура бундеслиги прошла 22 октября, «Кельн» в родных стенах одержал победу со счетом 3:1.
Перед началом игры, на одной из трибун вспыхнула пиротехника. Из за сильного задымления начало матча отложили более чем на шесть минут. Теперь «Кельн» обязан выплатить штраф в размере 595 тысяч евро, из которых 198 тысяч направить на усиление мер безопасности на домашнем стадионе.
Управляющий директор клуба Кристиан Келлер подчеркнул, что клуб считает это наказание чрезмерным и попытается добиться его уменьшения.
— Пиротехника является частью футбола и культуры фанатов, но также нужно гарантировать безопасность других болельщиков. Однако мы считаем, что штраф приводит к огромному финансовому ущербу для нас и ударит по нашему развитию, — сказал он.
Издание Der Spiegel уточнило, что штраф «Кельну» является рекордным в истории немецкой Бундеслиги.
После 14 туров «Кельн» занимает 16 е место в таблице, набрав 10 очков.