УЕФА оштрафовал Украину за расистское поведение фанатов
Дисциплинарный комитет УЕФА за расистское поведение болельщиков наказал Украинскую ассоциацию футбола частичным закрытием трибун и оштрафовал на €20 тыс. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, санкции против украинской ассоциации введены по итогам матча сборных Украины и Италии в квалификации чемпионата Европы - 2024.
Отмечается, что функционеры УЕФА предписали ассоциации закрыть не менее 5 тыс. мест на стадионе во время следующего матча под эгидой организации, в котором сборная Украины будет выступать в качестве принимающей стороны.
Напомним, что в сентябре комитет оштрафовал украинскую ассоциацию на €33 тыс. за расистское поведение болельщиков, использование пиротехники на стадионе и блокирование общественных мест.
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