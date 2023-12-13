УЕФА оштрафовал Украину за расистское поведение фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА за расистское поведение болельщиков наказал Украинскую ассоциацию футбола частичным закрытием трибун и оштрафовал на €20 тыс. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, санкции против украинской ассоциации введены по итогам матча сборных Украины и Италии в квалификации чемпионата Европы - 2024.

Отмечается, что функционеры УЕФА предписали ассоциации закрыть не менее 5 тыс. мест на стадионе во время следующего матча под эгидой организации, в котором сборная Украины будет выступать в качестве принимающей стороны.