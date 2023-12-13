Ибрагимович высказался о менталитете «Манчестер Юнайтед»

«Все думают, что “Манчестер Юнайтед” – топ-клуб, один из самых богатых и могущественных в мире. Со стороны и мне кажется, что это именно так. Но когда я там оказался там, я обнаружил мелочный и замкнутый менталитет», – рассказал Ибрагимович в своей автобиографии.