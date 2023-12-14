Футболисты "Милана" сыграют в плей-офф Лиги Европы
Итальянский "Милан" со счетом 2:1 обыграл английский "Ньюкасл" в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии на стадионе "Сент-Джеймс парк".
В составе "Милана" забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич (59-я минута) и Самуэль Чуквезе (84). У "Ньюкасла" отличился Жоэлинтон (33).
По итогам группового этапа "Милан" занял третье место в группе F и сыграет в раунде плей-офф Лиги Европы. "Ньюкасл" не сумел преодолеть групповой этап, команда заняла четвертое место. С первого места в 1/8 Лиги чемпионов из группы F вышла германская "Боруссия", со второго - французский "Пари Сен-Жермен".
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года. Ответные игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Жеребьевка пройдет 18 декабря. В 1/8 финала лучшие команды каждой из групп сыграют с коллективами, занявшими вторые места. На этой стадии не могут встретиться клубы из одной страны.