«Шахтер» вылетел из Лиги чемпионов, но сыграет в Лиге Европы

«Шахтёр» не смог пройти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в матче заключительного тура группового этапа турнира с «Порту». Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

© Чемпионат.com

«Шахтёр» финишировал на третьем месте в своей группе, записав в свой актив девять очков. Команда пропустила перед собой «Барселону» и «Порту», которые по итогам группового этапа набрали по 12 очков.

Таким образом, украинский клуб выступит в 1/16 финала Лиги Европы.