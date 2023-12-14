Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Галено в игре с «Шахтёром» (5:3) отметился двумя голами и двумя передачами. Хоселу сделал дубль во встрече с «Унионом» (3:2). Лино забил мяч и сделал голевой пас в матче с «Лацио» (2:0). Так же голом и передачей отметился Ди Мария во встрече с «Ред Булл Зальцбург» (3:1).