Сутормина не устраивает игровое время в «Зените»

Сутормин: меня не устраивает игровое время в «Зените», надо разговаривать с руководством
Футболист «Зенита» Алексей Сутормин в очередной раз заявил о недовольстве своим игровым временем в составе сине-бело-голубых. По мнению игрока, необходимо вступить в диалог с руководством клуба для обсуждения возможных перемен. В то же время Сутормин почеркнул, что принимает выбор тренера и старается работать дальше, ведь конкуренция есть в каждом футбольном клубе.
«Я всегда говорил, что то игровое время, которое у меня есть сейчас, меня не устраивает. Но есть контракт с «Зенитом», достаточно длинный. Поэтому тут больше вопрос к руководству клуба. С ним надо разговаривать относительно возможных перемен.
Есть тренерский штаб, который делает выбор. В этом сезоне он делает выбор в пользу других футболистов. Так что этот выбор надо принимать и стараться работать дальше. Это везде так в футболе было, есть и будет», — приводит слова Сутормин интернет-портал «Известия».
В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 7 матчей в РПЛ и 4 матча в Кубке России. На его счету две результативные передачи в чемпионате.