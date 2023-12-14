Переговоры «Зенита» и «Коринтианса» по Ренану зашли в тупик

Переговоры между «Коринтиансом» и «Зенитом» по поводу аренды Роберта Ренана зашли в тупик. Это связано с тем, что российский клуб хочет продать футболиста как можно быстрее, поэтому готов отпустить его только в аренду на полгода с последующим правом продажи. «Коринтианс» такие условия не устраивают, информирует ESPN Brasil.