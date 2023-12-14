Левандовски впервые за 12 лет забил только один гол в группе Лиги чемпионов

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил лишь один гол на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Это произошло в первом туре, в домашней игре с «Антверпеном» (5:0). Таким образом, 35-летний форвард впервые с сезона-2011/2012 забил один гол на групповой стадии. Тогда поляк выступал за дортмундскую «Боруссию».

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Сезон-2019/2020 был для Левандовского самым успешным по голам на групповой стадии. В том розыгрыше Лиги чемпионов в составе «Баварии» Роберт в шести матчах квартета поражал ворота соперников 10 раз.