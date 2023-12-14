«Фулхэм» объявил о продлении контракта с Берндом Лено

«Узнал о предложении от клуба во время последнего международного перерыва. Я не стал долго думать и ответил согласием. Я сразу сказал, что хочу остаться здесь на долгтй срок. Меня полностью устраивают амбиции клуба. Надеюсь, команда благодаря моей игре станет ещё успешнее», — приводит слова Лено пресс-служба «дачников».