Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» во время матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

Болельщики сербской «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» во время матча группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».

Встреча группы G состоялась в среду в Белграде и завершилась поражением «Црвены Звезды» со счетом 2:3. Во время матча фанаты сербского клуба также скандировали «Сербы и русские: братья навек!» и исполняли кричалки в поддержку московского «Спартака».