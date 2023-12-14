Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» во время матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» во время матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Болельщики сербской «Црвены Звезды» исполнили песню «Катюша» во время матча группового этапа Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
Встреча группы G состоялась в среду в Белграде и завершилась поражением «Црвены Звезды» со счетом 2:3. Во время матча фанаты сербского клуба также скандировали «Сербы и русские: братья навек!» и исполняли кричалки в поддержку московского «Спартака».
«Црвена Звезда» набрала одно очко в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов и завершила выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. В чемпионате Сербии клуб с 43 очками располагается на первой строчке, опережая «Партизан» по дополнительным показателям.