Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал автограф сыну экс-форварда сборной России и «Зенита» Александра Кержакова перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Встреча между «Боруссией» и «ПСЖ» состоялась накануне, 13 декабря, и завершилась вничью со счётом 1:1. Единственный гол за парижан забил Уоррен Заир-Эмери. «ПСЖ» в итоге занял второе место в группе F и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Боруссия» стала первой, набрав 11 очков.