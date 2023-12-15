Защитник ЦСКА может перейти в «Трабзонспор»

В сезоне-2023/2024 Роша сыграл за ЦСКА 22 матча во всех турнирах (15 в РПЛ, 6 в Кубке и 1 в Суперкубке страны), отметившись одной результативной передачей. В прошлом сезоне бразилец в составе ЦСКА стал обладателем Кубка России. Нынешнее соглашение Виллиана Роши с армейским клубом рассчитано до лета 2025 года.