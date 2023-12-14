«Челси» зимой может продать сразу трех футболистов

В зимнее трансферное окно «Челси» могут покинуть три игрока. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Подобная мера необходима «аристократам» для увеличения собственного трансферного бюджета.

Отмечается, что вся сумма с продажи Галлахера будет задекларирована в финансовом отчёте как прибыль, так как 23-летний хавбек является воспитанником «Челси». Данный факт может положительно повлиять на соблюдение клубом финансового фэйр-плей.