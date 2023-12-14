Лига 1 подтвердила дисквалификацию Головина из-за странного пункта регламента

В игре 14-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:0) российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил жёлтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей. Таким образом, согласно регламенту чемпионата, футболист должен пропустить одну игру из-за дисквалификации. Однако данная санкция вступила в силу лишь 12 декабря, поэтому Головин успел отыграть матч 15-го тура Лиги 1 после того, как получил жёлтую карточку, за которую должен быть дисквалифицирован.