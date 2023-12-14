Роналду и Месси не попали в топ-10 популярных спортсменов по запросам в Google

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и форвард саудовского «Аль-Насра» Кришитану Роналду не вошли в топ-10 спортсменов, которых искали через Google в 2023 году.

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Первое место по запросам в поисковой системе Google занял защитник клуба НФЛ (американский футбол) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин. Вторым стал нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На третьем месте оказался игрок клуба «Канзас-Сити Чифс» (НФЛ) Трэвис Келси. Из футболистов в топ-10 также вошёл форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн, он занял пятое место. На четвёртой строчке расположился баскетболист «Мемфиса» Джа Морант.