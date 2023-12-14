«Аль-Иттихад» вслед за Бенземой хочет подписать еще одного игрока «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба может перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает Relevo.

© Чемпионат.com

По информации источника, клуб из чемпионата Саудовской Аравии готов платить австрийскому игроку обороны около € 20 млн за сезон. Отмечается, что сам Алаба не намерен покидать «Реал» и хочет продолжать выступление в лучших европейских турнирах. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти также не заинтересован в расставании со своим защитником. Он видит в Алабе одного из ключевых футболистов «Реала».