Главный тренер «Звезды» может возглавить вторую команду «Спартака»

По данным СМИ, экс-защитник "Спартака" и главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров может возглавить возрождаемый "Спартак-2", перейдя в него с несколькими игроками петербургского клуба. - Rusfootball

Напомним, Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» в бытность футболистом, с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка. Суммарно Комбаров провёл за «Спартак» 270 матчей, забил 26 голов и отдал 42 результативных паса. - Чемпионат.com