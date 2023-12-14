Главный тренер «Звезды» может возглавить вторую команду «Спартака»

По данным СМИ, экс-защитник "Спартака" и главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров может возглавить возрождаемый "Спартак-2", перейдя в него с несколькими игроками петербургского клуба. - Rusfootball
Напомним, Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» в бытность футболистом, с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка. Суммарно Комбаров провёл за «Спартак» 270 матчей, забил 26 голов и отдал 42 результативных паса. - Чемпионат.com
Напомним, в мае 2022-го решение о закрытии «Спартака-2» приняли экс-владелец клуба Леонид Федун и экс-спортивный директор Лука Каттани. Сейчас стало известно, что «Лукойл» планирует возродить «Спартак-2». - Sports.ru