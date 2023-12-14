«Балтика» объявила о назначении нового шеф-скаута

Калининградская «Балтика» объявила об изменения в селекционном отделе. Так, новым шеф-скаутом клуба стал Павел Набойщиков, работавший ранее на скаутских должностях в «Пари Нижнем Новгороде» и финском «ХИКе», информирует «Балтика» в клубном телеграм-канале .

Карьера Павла Набойщикова в футбольной сфере началась в 2018 году в московском «Локомотиве», где он занимался скаутингом молодых игроков. В 2019 году Набойщиков переехал в финский «ХИК», с которым выиграл несколько трофеев. С июля 2022 года специалист работал в «Пари Нижнем Новгороде» скаутом первой команды.