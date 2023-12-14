Мостовой: меня скорее позовут на стажировку в хоккейный "Спартак", чем в футбольный

Экс-полузащитник футбольного "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной стажировке в хоккейном клубе. – В футболе многие просто стоят, вылезают откуда-то, никогда не играя на профессиональном уровне. Конечно, вероятность того, что меня позовут на стажировку в хоккейный "Спартак", выше, чем в футбольный! (смеется) Но у меня совесть есть. Даже если и позовут, скажу: "Ребят, ну куда вы? Я всю жизнь в футбол играл", – цитирует 55-летнего специалиста Sport24.