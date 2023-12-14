«Краснодар» запросил у «Васко да Гама» €5 млн за защитника Алонсо

«Краснодар» запросил у бразильского клуба « Васко да Гама » 5 млн евро за защитника Хуниора Алонсо, сообщает журналист Раиса Симплиcио. - Спорт день за днем

Напомним, ранее появилась информация, что парагвайский защитник интересен «Васко да Гама». Сообщалось, что бразильский клуб уже наладил контакты с «Краснодаром». 30-летний Алонсо играет за «быков» с января 2022 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 9 млн. - Чемпионат.com