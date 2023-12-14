«Зенит» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Васильевым

«Зенит» продлил контракт с Васильевым
«Зенит» продлил контракт с опорным полузащитником Дмитрием Васильевым до конца сезона-2027/28, сообщила пресс-служба петербургского клуба.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Дмитрия Васильева с продлением контракта и желает новых побед и трофеев в составе петербуржцев!», – написала пресс-служба «Зенита».
Васильев – воспитанник «Зенита». В этом сезоне 19-летний футболист сыграл в девяти матчах. Среднее время на поле – 35 минут. Футболист не играет с 20 сентября из-за перелома плюсневой кости.
После 18 туров «Зенит» с 38 очками идет на втором месте в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – два очка.