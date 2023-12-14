Экс‑президент «Локомотива» назвал лучших главных тренеров первой части сезона в РПЛ
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал трех лучших главных тренеров первой части сезона в МИР Российской премьер лиге (РПЛ).
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице по итогам 18 матчей, набрав 38 очков. В тройку лучших команд также входят петербургский «Зенит» (36) и московское «Динамо» (32).
— Мне кажется, интересно работает Личка в «Динамо». Я вообще скептично относился к его назначению, потому что считал, что тренерская работа в среднем клубе и в команде из верхней части таблицы – это разные работы. Там давление разное, ответственность другая и часто так бывает, что тренеры теряются, перехода из средних команд в более сильные. Личка показал себя неплохо.
Нравится работа Ивича в «Краснодаре», если раньше команда сломя голову летела в атаку и часто не могла удержать нужный результат, то сегодня это более рациональная и более сбалансированная команда.
И не менее интересное движение вперёд Галактионова. Это видно по нему и по команде, которая развивается. «Локомотив» сейчас на правильном пути, — цитирует Наумова Vprognoze.ru.