Экс‑президент «Локомотива» назвал лучших главных тренеров первой части сезона в РПЛ

— Мне кажется, интересно работает Личка в «Динамо». Я вообще скептично относился к его назначению, потому что считал, что тренерская работа в среднем клубе и в команде из верхней части таблицы – это разные работы. Там давление разное, ответственность другая и часто так бывает, что тренеры теряются, перехода из средних команд в более сильные. Личка показал себя неплохо.



Нравится работа Ивича в «Краснодаре», если раньше команда сломя голову летела в атаку и часто не могла удержать нужный результат, то сегодня это более рациональная и более сбалансированная команда.



И не менее интересное движение вперёд Галактионова. Это видно по нему и по команде, которая развивается. «Локомотив» сейчас на правильном пути, — цитирует Наумова Vprognoze.ru.