Полузащитник ЦСКА Ермаков близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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20-летний Ермаков является воспитанником академии красно-синих. Всего за основную команду армейцев полузащитник провёл 41 матч, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне Никита принял участие в десяти встречах во всех турнирах. На счету футболиста один забитый мяч и две голевые передачи в Кубке России.

Действующий контракт игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 600 тыс.