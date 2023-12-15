«Спартак» не станет подписывать нападающего «Црвены Звезды»

«Спартак» отказался от трансфера нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича, сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, руководство красно-белых переключилось на поиски других кандидатур для усиления линии нападения. Отмечается, что скауты московского клуба несколько раз посещали Сербию и присутствовали на матчах с участием 18-летнего форварда.

Миятович — воспитанник академии «Црвены Звезды». За основную команду нападающий дебютировал в октябре 2022 года. Всего за «Црвену Звезду» Миятович провел 34 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Действующий контракт форварда с сербским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн рублей.

После 18-ти туров «Спартак» с 30-ю очками занимает 5-е место в РПЛ. На 3-м месте идет «Динамо» с 32-мя очками. «Зенит» (36) расположился на 2-м месте. Лидирует «Краснодар» с 38-ю очками.