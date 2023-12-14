«Спартак» включит Промеса в список на сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» включит нидерландского игрока команды Квинси Промеса в список на зимний сбор, который пройдёт в ОАЭ, сообщает «РБ Спорт».

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Красно-белые после отпуска соберутся в Москве в начале января, где пройдут медосмотр. А уже 22 января команда отправится в ОАЭ.

Напомним, в прошлом году Промес пропустил все три зимних сбора «Спартака», которые проходили в ОАЭ и Турции. При этом тренировался индивидуально в Москве. По информации СМИ Квинси пропускал сборы из-за проблем с законом Нидерландов.

«Спартак» на зимний перерыв ушёл на пятом месте. После 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги красно-белые в своём активе имеют 30 очков.