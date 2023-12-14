В Венгрии арестовали фанатов перед матчем ЛК «Ференцварош» — «Фиорентина»

Полиция Венгрии арестовала болельщиков команд перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Конференций «Ференцварош» — «Фиорентина», который пройдёт 14 декабря, утверждается в соцсетях.

По информации источника, полиция Будапешта остановила фанатов, так как они были в масках и везли с собой различные опасные предметы: ножи, металлические стержни, рукоятки инструментов и пиротехнические устройства.

В итоге двое венгров и один итальянец были задержаны, а затем обвинены в хранении особо опасных для общественной безопасности предметов.