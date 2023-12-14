«Спартак» включит Промеса в список на сбор в ОАЭ

Отмечается, что Промес уже побывал в арабской стране, где у него не возникло проблем с въездом и отъездом из-за судимости в Нидерландах. RT на русском

В прошлом сезоне Квинси пропустил сбор «Спартака» в Эмиратах – в СМИ появлялась информация, что это может быть связано с проблемами футболиста с законом в Нидерландах. В клубе прокомментировали эту ситуацию так: «Удовлетворили его просьбу начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами». Sports.ru