ФИФА подсчитала траты клубов на услуги агентов

ФИФА зафиксировала рекордные траты клубов на услуги агентов в 2023 году.

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Согласно отчету ФИФА, в 2023 году общая сумма расходов футбольных клубов на услуги агентов составила рекордные 888,1 млн долларов – на 42,5% больше по сравнению с прошлым годом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 654,7 млн долларов.

Более 86% этой суммы приходится на клубы Европы. Лидируют по расходам на агентские услуги в этом году клубы Англии – более 280 млн долларов. Второе место заняла Саудовская Аравия – 86 млн долларов.

Также отмечается, что расходы на услуги агентов в женском футболе впервые превысили 1 млн долларов.