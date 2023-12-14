ФИФА подсчитала траты клубов на услуги агентов

Рекордные 888 млн долларов на услуги агентов потрачены в 2023 году – на 42,5% больше, чем в 2022-м. Лидируют клубы Англии, на 2-м месте – Саудовская Аравия
ФИФА зафиксировала рекордные траты клубов на услуги агентов в 2023 году.
Согласно отчету ФИФА, в 2023 году общая сумма расходов футбольных клубов на услуги агентов составила рекордные 888,1 млн долларов – на 42,5% больше по сравнению с прошлым годом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 654,7 млн долларов.
Более 86% этой суммы приходится на клубы Европы. Лидируют по расходам на агентские услуги в этом году клубы Англии – более 280 млн долларов. Второе место заняла Саудовская Аравия – 86 млн долларов.
Также отмечается, что расходы на услуги агентов в женском футболе впервые превысили 1 млн долларов.
За 2023 год ФИФА получила почти 20 тысяч заявок на получение агентской лицензии. Экзамен на получение лицензии сдавали 9 207 человек, 32,6% из них прошли его успешно.
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