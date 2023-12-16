Экс-футболист Масалитин назвал Файзуллаева открытием РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал футболиста красно-синих Аббосбека Файзуллаева открытием первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.
"До этого сезона я его не видел. Файзуллаев приехал в РПЛ и то, что он показал, вызывает уважение. К тому же, Аббосбек молодой. Поэтому может прогрессировать еще", - сказал Масалитин.
В текущем сезоне РПЛ Файзуллаев провел 13 матчей, забив два мяча. По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает "Краснодар", набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский "Зенит", у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское "Динамо".
Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла. Следом за ним идут московские "Локомотив" (31) и "Спартак" (30). Самарские "Крылья Советов" с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский "Рубин" с 28 очками. Столько же баллов у московского ЦСКА, занимающего восьмое место.