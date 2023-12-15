Головин признан «СЭ» лучшим игроком России в 2023 году, Чалов – 2-й, Промес – 3-й, Акинфеев – 6-й

Каждый из опрошенных называл пятерку лучших, и они получали от 5 до 1 балла соответственно.

Головин признан «СЭ» лучшим игроком России в 2023 году, Чалов – 2-й, Промес – 3-й, Акинфеев – 6-й
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Головин в сумме набрал 232 очка и впервые выиграл приз от «СЭ». Вторым стал Федор Чалов (ЦСКА) с 94 баллами.

В топ-10 также вошли:

3. Квинси Промес («Спартак») – 84 очка.

4. Вендел («Зенит») – 82.

5. Джон Кордоба («Краснодар») – 60.

6. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 59.

7. Константин Тюкавин («Динамо») – 55.

8. Малком (экс-«Зенит») – 50.

9. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 41.

10. Матео Кассьерра («Зенит») – 21.

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Футбол
Эдуард Сперцян
Константин Тюкавин
Джон Кордоба
Федор Чалов
Игорь Акинфеев
ЦСКА
Динамо
Зенит
Спартак