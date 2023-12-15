Головин признан «СЭ» лучшим игроком России в 2023 году, Чалов – 2-й, Промес – 3-й, Акинфеев – 6-й

Каждый из опрошенных называл пятерку лучших, и они получали от 5 до 1 балла соответственно.

Головин в сумме набрал 232 очка и впервые выиграл приз от «СЭ». Вторым стал Федор Чалов (ЦСКА) с 94 баллами.

В топ-10 также вошли:

3. Квинси Промес («Спартак») – 84 очка.

8. Малком (экс-«Зенит») – 50.

10. Матео Кассьерра («Зенит») – 21.